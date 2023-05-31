مُفعل : رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول جموع المحافظات

رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول جميع المحافظات يرغب البعض التعرف على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 حيث ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الصف السادس التمهيدي وتم ذلك بعد ان تم الانتهاء من امتحانات الدور الأول في جميع محافظات العراق للعام الدراسي 2022/2023 وقد تم بداية الامتحانات يوم 21 مايو 2023، وانتهوا منها يوم السبت الماضي، وينتظر الجميع الآن الإعلان عن النتائج ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول جميع المحافظات.

نتائج السادس ابتدائي 2023

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن النتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس عبر الموقع، وقد انتهى جميع الطلاب والطالبات في المحافظات والمدن العراقية من الاختبارات بسهولة ولم يتم مواجهة مشاكل.

استمرت الاختبارات لمدة 5 أيام بما في ذلك اختبار مادة الدراسات الاجتماعية في اليوم الأخير يرجى الانتظار حتى يتم الإعلان عن موعد ظهور النتائج.

الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا

حيث انه يمكننا الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها على الموقع الإلكتروني نتائجنا، وانها من ضمن الوسائل السهلة التي تسهل الحصول على النتائج بدون صعوبات أو تعقيدات.

نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ويمكن لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في العراق، الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول

يمكننا الاستعلام عن النتائج من خلال الاتي.

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني نتائجــــــــنا .

. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية اضغط على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

أكتب بيانات الطالب اسم الطالب، رقم الجلوس.

سيتم ظهور نتيجة الطالب بالدرجات والمجموعة الكلي.

كما انه تم التصريح عن اعتماد نتائج السادس التمهيدي 2023 في كل من محافظات بغداد/ الرصافة/ الكرخ/ البصرة/ ذي قار/ ديالي/ كربلاء/ كركوك/ ميسان/ المثني/ النجف/ نينوي/ القادسية/ الأنبار/ بابل/ محافظة صلاح الدين/ الكرخ الأولى/ الكرخ الثانية/ الكرخ الثالثة وباقي المحافظات بالعراق.

ويمكن للجميع الان الحصول علي النتيجة من خلال الرابط الذي ستجدونة متوفرة علي موقعنا البديل وسوف نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة برابط الحصول علي النتيجة الخاصة بالصف السادس الإبتدائي التمهيدي .