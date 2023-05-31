رابط نتيجة نت | ازاي تجيب نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية في مرحلة حياة الطلاب، يعتبر اجتياز الشهادة الإعدادية من أحد الأحداث التعليمية الهامة التي تمثل نقطة تحول نحو المرحلة الثانوية، وفي هذا المقال، سنتناول موضوع نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية و سنركز على كيفية الاطلاع على تلك النتائج لعام 2023 بالتحديد في محافظة الاسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

لقد قدم عدد المتقدمين لاجتياز الشهادة الإعدادية لهذا العام 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين في الاختبارات 100848 طالب وطالبة. ومن بينهم، حصل 82199 طالب وطالبة على نسبة تجاوزت 50%، وأعرب المحافظ عن تهنئته لجميع الطلاب الناجحين في نتائج الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا وتفوقًا مستمرًا في مسيرتهم الدراسية.

كما قدم شكره لأولياء الأمور على دعمهم وجهودهم في توجيه ودعم أبنائهم، وأكد أنهم السبب الأساسي وراء نجاحهم. وحث الطلاب الناجحين على الاستمرار في الحفاظ على هذا النجاح، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات تمت وفقًا للجدول المحدد بانتظام، باستثناء بعض الحالات الفردية التي تم رصدها وتورطها في محاولات الغش أو التلاعب بعملية الاختبار. وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، سواء كانوا طلابًا أو معلمين.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسكندريه 2023

وفقًا مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، ستقوم الوزارة بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية بشكل مركزي عبر مواقع مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية.

يمكنك الدخول إلى الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية او رابط نتيجة نت لمعرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي عن طريق ادخال رقم الجلوس الخاص بك في المربع المخصص له، ثم اضغط على زر عرض النتيجة.