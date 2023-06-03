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هتاخد من كام السنادي : توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 /2024 بالمحافظات
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 /2024 بالمحافظات قد تصدر البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 /2024 مؤشرات البحث، بعد أعلان معظم المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ومن من المقرر الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسى الجديد ومن خلال مقالنا سنتعرف على توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 /2024 بالمحافظات.
وجدير ان حتي الان لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن التنسيق الخاصة بطلاب الإعدادية للدخول الثانوية العامة وبات الكثير من الطلاب تترقب اعتماد المؤشرات الرسمية لتنسيق القبول بالثانوية العامة في جميع المحافظات .
تنسيق الثانوية العامة 2023 /2024
كما ان عملية التنسيق تخضع لعدة معايير منها نسبة النجاح بالمحافظة ومتوسط مجاميع الطلاب، ويتم على النحو.
- تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة إلى 240 درجة
- وتنسيق الثانوية العامة بالجيزة 218 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة بالشرقية 238 درجة.
- وتنسيق الثانوية العامة بالمنيا 230 درجة.
- حيث ان تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية240 درجة
- تنسيق الثانوية العامة فى دمياط 230 درجة.
- وتنسيق الثانوية العامة فى قنا 240 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة فى السويس 225 درجة
- كما ان تنسيق الثانوية العامة اسوان 230 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة البحيرة240 درجة
- وتنسيق الثانوية العامة بأسيوط 240 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة بالمنوفية 230 درجة
- وتنسيق الثانوية العامة بالغربية فى 236 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية 225 درجة.
- كما ان تنسيق الثانوية العامة فى الإسماعيلية 230 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة فى سوهاج 258 درجة.
- وتنسيق الثانوية العامة فى كفر الشيخ 252 درجة.
- تنسيق الثانوية العامة فى الدقهلية 250 درجة.