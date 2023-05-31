ظهرت واللينك ده شغال: نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة ٢٠٢٣ برقم الجلوس والاسم الترم الثاني

منذ قليل، تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم، حيث أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، حصول ٢٥٩ طالب وطالبة على الدرجات النهائية، حيث تُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عادة بعد انتهاء فترة الامتحانات، ويتم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم ومن خلال المدارس. يتم تقديم النتائج بشكل فردي لكل طالب، حيث يتم توزيع الشهادات وتقرير النتائج لكل طالب بالنسبة المئوية المحصل عليها في كل مادة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة ٢٠٢٣

تحديث: اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالب وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩ طالب وطالبة.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ٢٥٩ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، وتليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤% .

نتيجة الشهادة الاعدادية البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة

أوضح وكيل الوزارة، أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%. والان تتجه محافظة القاهرة للاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة ٢٠٢٣ الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في نهاية الأسبوع الجاري.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم الإعلان عن نتيجه الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 في وقت قريب، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة. وأشارت المديرية إلى أنه يمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة القاهرة عن طريق الرابط المباشر للبوابة الإلكترونية للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023 بمحافظة القاهرة. على أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة ٢٠٢٣ عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم.

نتيجة اعدادية القاهرة رابط البوابة الالكترونية

ويشهد محرك البحث جوجل إقبالًا كبيرًا على معرفة موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وسنوفر لكم الرابط والتفاصيل حال توفرها المسؤولون في محافظة القاهرة.

وكانت قد أتاح محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة باعتباره رابطا رسمياً للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة للترم الثاني 2023 بالاسم و رقم الجلوس، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي مجافظة القاهرة 2023 من خلال الرابط اضغط من هنا.

عقب اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: