“تم الاعتماد” هات حالًا نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت | نتيجة تالتة اعدادي القاهرة

تعد نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة هي الشغل الشاغل للعديد من الطلاب وأيضا أولياء الأمور خاصة بعد أن تم الإعلان عن النتائج الخاصة بصفوف النقل عن طريق بوابة التعليم الاساسي، ليزداد قلق أولياء الأمور حول معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي، انتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء امتحاناتهم يوم 18 من شهر مايو، لذا تزداد متابعة أولياء الأمور لمعرفة نتائج الامتحانات حيث تعد أحد أهم المراحل المصيرية في حياة الطلاب ومسيرتهم التعليمية.

درجات نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

تم تقسيم درجات كل مادة ليصبح مجموع درجات مواد الترم الاول 140 درجة، لإدماج درجات الترم الاول مع درجات اخر العام ليصبح المجموع الكلي للدرجات 280 درجة وتأتي درجات الخاصة بمواد الترم الاول للشهادة الاعدادية بالتفصيل كالتالي:

مجموع درجات مادة اللغة العربية 40. مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية 30. مجموع درجات مادة العلوم 20. مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية 20. مجموع درجات مادة الرياضيات 30.

كما اعتمد نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع نسبة 84٪ نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية، ليصبح إجمالي عدد الطلاب الناجحين 112721 طالب نجح منهم 94152 طالب، أيضا كشفت الدكتورة نهال بلبع عن النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الاعدادي المهني لتصل إلى 76.44 ٪ ليصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين نحو 1451 طالب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

اولا من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية، رابط نتيجة نت.

النقر علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023.

كتابة رقم الجلوس الخاصة بكل طالب.

ثم النقر على عرض النتيجة.