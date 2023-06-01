أخبار التعليم

شكو ماكو : رابط نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023 بالاسم عبر results.mlazemna

https://results.mlazemna/

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
0

حالة من الترقب من جميع الطلاب بالوقت الحالي من أجل الإطلاع علي نتائج التمهيدي بالعراق عقب انتهاء الطلاب والطلاب السبت الماضي من أداء عملية الامتحانات وجدير ان الامتحانات بدءت في الحادي والعشرون من الشهر وبات الطلاب تتنتظر اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم ولكن حتي الان لم يتم الإعلان عن النتيجة وجاري عملية التصحيح وإنتهت الوزارة بنسبة 70% من التصحيح وسوف تعلن النتيجة بالاسبوع القادم علي مواقع الوزارة نتائجنا وموقع نتيجة نت وموقع ملازمنا العراقي.

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023

وحالة من الرهبة من قبل طلاب وطالبات الصف السادس التمهيدي من أجل الحصول علي نتائج الامتحانات عقب انهائهم بالوقت الحالي ولكن حتي الان لم تخرج الوزارة وتوفر النتجة علي مواقع الوزارة او المواقع التعليمية وجدير أن النتيجة تستغرق وقت كبير في عملية التصحيح .

رابط نتائج نتائج السادس الأبتدائي 2023

يمكننا الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق وذلك عقب اعتماد النتيجة وذلك  من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • يتم الدخول على رابط وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.أو موقع نتيجة نت .
  • النقر على الإستعلام عن نتائج السادس الأبتدائي التمهيدي 2023.
  • تسجيل بيانات الطالب المراد الإستعلام عن نتيجته الاسم/ رقم الجلوس/ المحافظة/ وكافة البيانات الأخرى.
  • النقر على أستعلام لتظهر تفاصيل النتيجة.
المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىفي الانتظار
 قريبا
الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
النجففي الانتظار
 قريبا
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةفي الانتظار
 قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
واسطفي الانتظار
 قريبا
اربيلفي الانتظار
 قريبا
السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
دهوكفي الانتظار
 قريبا
الأنبارفي الانتظار
 قريبا
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانفي الانتظار
 قريبا
المثنىفي الانتظار
 قريبا

واعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالساعات الماضية ان عملية توفير النتيجة علي المواقع سوف يستغرق وقت كبير وحتي الان تتم عملية التصحيح في جموع محافظات العراق ونعمل حالياً علي الانتهاء من عملية التصحيح في جميع المحافظات وسوف تتوفر اليوم او الغد .

الوسوم
علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى