شكو ماكو : رابط نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023 بالاسم عبر results.mlazemna

حالة من الترقب من جميع الطلاب بالوقت الحالي من أجل الإطلاع علي نتائج التمهيدي بالعراق عقب انتهاء الطلاب والطلاب السبت الماضي من أداء عملية الامتحانات وجدير ان الامتحانات بدءت في الحادي والعشرون من الشهر وبات الطلاب تتنتظر اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم ولكن حتي الان لم يتم الإعلان عن النتيجة وجاري عملية التصحيح وإنتهت الوزارة بنسبة 70% من التصحيح وسوف تعلن النتيجة بالاسبوع القادم علي مواقع الوزارة نتائجنا وموقع نتيجة نت وموقع ملازمنا العراقي.

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023

وحالة من الرهبة من قبل طلاب وطالبات الصف السادس التمهيدي من أجل الحصول علي نتائج الامتحانات عقب انهائهم بالوقت الحالي ولكن حتي الان لم تخرج الوزارة وتوفر النتجة علي مواقع الوزارة او المواقع التعليمية وجدير أن النتيجة تستغرق وقت كبير في عملية التصحيح .

رابط نتائج نتائج السادس الأبتدائي 2023

يمكننا الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق وذلك عقب اعتماد النتيجة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

يتم الدخول على رابط وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.أو موقع نتيجة نت .

النقر على الإستعلام عن نتائج السادس الأبتدائي التمهيدي 2023.

تسجيل بيانات الطالب المراد الإستعلام عن نتيجته الاسم/ رقم الجلوس/ المحافظة/ وكافة البيانات الأخرى.

النقر على أستعلام لتظهر تفاصيل النتيجة.

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

واعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالساعات الماضية ان عملية توفير النتيجة علي المواقع سوف يستغرق وقت كبير وحتي الان تتم عملية التصحيح في جموع محافظات العراق ونعمل حالياً علي الانتهاء من عملية التصحيح في جميع المحافظات وسوف تتوفر اليوم او الغد .