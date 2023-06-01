“بالصور والأسماء” كــشوفاات اوائل الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 ترم ثاني “ظهرت الآن” ورابط الحصول على نتيجة 3 إعدادي عبر eduserv.cairo.gov.eg

اوائل الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 ترم ثاني، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القاهرة حول اوائل الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 ترم ثاني خاصة بعد أن أعلنت المصادر من داخل الكنترولات على انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب وجاري الآن تدقيق ومراجعة التصحيح للتأكد منه واعتماد النتيجة وإعلان الأوائل ومن ثم رفع النتيجة مباشرة على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث تسعى دائماً الوزارة إلى إعلان النتائج الخاصة بجميع الطلاب بشكل إلكتروني وذلك لسهولة الحصول على النتيجة وحفاظاً على سلامة الطلاب وعدم الخروج من المنزل، تابعوا معنا من خلال السطور القادمة من هذا المقال لمعرفة كل ما هو جديد بشأن ظهور النتيجة.

اوائل الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 ترم ثاني

شهدت الدقائق القليلة الماضية إعلان مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إعلان أسماء اوائل الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 ترم ثاني وتم تهنأتهم لحصولهم على المجموع كامل (280 درجة)، وستشهد الساعات القليلة القادمة إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي ترم ثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 رسمياً وذلك بعد أن يتم اعتمادها من جانب السيد المحافظ حيث سيتم رفع النتائج بعدها مباشرة على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو على موقع نتيجة نت وموقع وزارة التربية والتعليم، ومن الجدير بالذكر أن جميع الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون النتائج الهامة بالنسبة للطلاب نظراً لأنها تقوم بتحديد مستقبل الطالب.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 القاهرة

بعد ظهور اسماء اوائل الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 ترم ثاني فلم يتبقى سوا إعلان النتيجة كاملة فقط وذلك سيكون مساء اليوم الأربعاء أو صباح غدًا الخميس، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الاعدادية كالتالي:

زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. قم بتحديد البيانات الخاصة بالطالب عن طريق اختيار نتيجة الاعدادية.

اختيار الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي 2022-2023.

إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

الضغط على استعلام او عرض النتيجة.

اعتمد محافظ القاهرة السيد اللواء خالد عبد العال نتيجة ثالثة اعدادي الترم الثاني 2023 رسمياً بنسبة نجاح وصلت إلى 85,1%، وسيتم إعلان النتيجة خلال ساعات قليلة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي وموقع نتيجة نت، ويمكنكم ترك بيانات الطالب وفور ظهور النتيجة سنكون أول من يخبركم بها.

بوابة نتائج التعليم الاساسي نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ترم ثاني

سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني الدور الأول في الساعات القليلة القادمة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي خلال الساعات القليلة القادمة رسميًا، حيث تم الانتهاء من كل شيء وأصبحت النتيجة الآن في مرحلة التجهيز لرفعها والاستعلام عنها على الإنترنت.

وفرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني الدور الأول عن طريق الاتصال على الأرقام الخاصة بها وهي 09000100 من أي خط أرضي وكذلك رقم 5757 من أي تليفون محمول، وذلك قبل ساعات قليلة من رفع النتيجة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.