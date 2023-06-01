هـــســـه: بصيغة pdf “رابط تحميل” نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الاول بالعراق عبر موقع نتائجنا عموم المحافظات
نتائج السادس الابتدائي التمهيدي
تم فتح باب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 للعام الدراسي 2022-2023. بدأ الطلاب في أداء الامتحانات في الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين، بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن الرابط الخاص بنتائج السادس التمهيدي لنهاية العام، وفقًا لوزارة التعليم في العراق، ستتم الإعلان عن النتائج بعد اكتمال عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات والتحقق منها، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج فورًا بعد ذلك، ندعو جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعةالموقع الرسمي للتعليم في العراق للحصول على أحدث المستجدات والاطلاع على النتائج حال توافرها.
نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023
أكمل الطلاب والطالبات أخيرًا امتحاناتهم للصف السادس الابتدائي التمهيدي في جميع أنحاء العراق. تم انتهاء جميع الاختبارات في السابع عشر من مايو الماضي، الآن، تحتاج النتائج إلى عشرة أيام لتصحيح أوراق الطلاب ورفعها لهم. يعمل المسؤولون في المحافظات بجد للإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن.
عندما يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي ستتم رفعها على موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت. ندعو الجميع إلى مراقبة الموقع الرسمي للإطلاع على النتائج فور توفرها.
الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023
يتوجب عليك اتباع عدة إجراءات لمعرفة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بدون الوقوع في الأخطاء. سنتعرف على هذه الخطوات الآن:
- أولًا، قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.
- بعد ذلك، ابحث عن رابط “نتائج الوزارة” وانقر عليه.
- سيظهر لك قسم الأخبار على الجانب الأيمن من الشاشة. قم بالنقر عليه، ثم اختر المحافظة التي تنتمي إليها.
- من ثم، انقر على “استعلام عن النتيجة”.
- ستظهر صفحة تحتوي على روابط نتائج المحافظات. حدد مديرية التربية والتعليم الخاصة بمدرستك.
- أدخل اسم المدرسة التي أجريت فيها الاختبارات.
- أدخل اسمك الثلاثي ورقم الجلوس الخاص بك.
- انقر على “ظهور النتيجة”.