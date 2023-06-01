هـــســـه: بصيغة pdf “رابط تحميل” نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الاول بالعراق عبر موقع نتائجنا عموم المحافظات

تم فتح باب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 للعام الدراسي 2022-2023. بدأ الطلاب في أداء الامتحانات في الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين، بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن الرابط الخاص بنتائج السادس التمهيدي لنهاية العام، وفقًا لوزارة التعليم في العراق، ستتم الإعلان عن النتائج بعد اكتمال عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات والتحقق منها، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج فورًا بعد ذلك، ندعو جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعةالموقع الرسمي للتعليم في العراق للحصول على أحدث المستجدات والاطلاع على النتائج حال توافرها.

نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023

أكمل الطلاب والطالبات أخيرًا امتحاناتهم للصف السادس الابتدائي التمهيدي في جميع أنحاء العراق. تم انتهاء جميع الاختبارات في السابع عشر من مايو الماضي، الآن، تحتاج النتائج إلى عشرة أيام لتصحيح أوراق الطلاب ورفعها لهم. يعمل المسؤولون في المحافظات بجد للإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن.

عندما يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي ستتم رفعها على موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت. ندعو الجميع إلى مراقبة الموقع الرسمي للإطلاع على النتائج فور توفرها.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

يتوجب عليك اتباع عدة إجراءات لمعرفة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بدون الوقوع في الأخطاء. سنتعرف على هذه الخطوات الآن: