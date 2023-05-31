هتتصرف امتا : رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 بالرقم القومي منحة العمالة غير المنتظمة 2023 من ضمن المبادرات التي قدمتها الحكومة المصرية وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ويبلغ مقدارها 1000 جنيه، ويمكن الحصول على المعلومات من خلال الإرشادات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على هتتصرف امتا : رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 بالرقم القومي.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

صرحت وزارة العمل بالسماح بتسجيل الفئات غير المنتظمة في العمل عن بدء تقديم الطلبات لمنحة قيمتها 1000 جنيه مصري.

تغطي هذه المنحة العديد من فئات الموظفين المسجّلين في وزارة العمل، وفقًا لمجموعة شروط محددة، بإمكان الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 بالرقم القومي

يمكننا التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية وهي.

الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل.

يتم كتابة الرقم القومي وكلمة المرور.

اضغط على طلب استعلام العاملين غير المنتظمين 2023.

يتم اظهار بيانات المستحق للمنحة وتاريخ صرفه.

خطوات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة 2023

الدخول إلى بوابة وزارة القوي العاملة.

اضغط على تسجيل الدخول لأول مرة.

إدخال جميع البيانات اللازمة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة.

يتم كتابة الرقم القومي وتاريخ الميلاد بشكل صحيح.

حدد الموقف التأميني واستكمل البيانات.

تحديد الموقف بالنسبة للتجنيد والوضع الاجتماعي.

لابد من توضيح رقم الهاتف.

انقر على خيار الحفظ للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

تسجيل عمالة غير المنتظمة 2023 الآن