“مــبـرووگ” اليكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس والاسم عبر نتيجة نت | نتيجة تالتة اعدادي القاهرة ظهرت

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة يعيش أولياء الأمور في انتظار مشوق للواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حيث يتم اعتماد النتائج في محافظة القاهرة خلال الساعات الـ 24 القادمة، يشعرون بالحماس والترقب لمعرفة أداء أبنائهم في الامتحانات التي انتهت في يوم 23 مايو 2023، يعتبر هذا الإعلان مناسبة مهمة تحمل في طياتها التقدم والتفوق الأكاديمي، وستكون له تأثير كبير على مستقبل الطلاب.

اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2023

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قبل لحظات عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة للترم الثاني في العام الدراسي الحالي 2022-2023، وفقًا للإعلان الرسمي، بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية حوالي 85.1%، وتجاوز عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة 190533 طالبًا وطالبة، حضر منهم 184352، يعتبر هذا الإنجاز نتيجة للجهود المبذولة من قبل الطلاب والمدرسين، ويعكس التفاني والتفوق الذي حققوه خلال فترة الامتحانات.

خطوات الحصول علي الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2023:ـ

نقدم لكم خطوات سهلة للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي:

قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط المخصص. ابحث عن خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية” وانقر عليه. ستظهر لك صفحة جديدة تطلب منك إدخال رقم جلوسك. بمجرد إدخال رقم الجلوس، انقر على زر “اطلاع على النتيجة”. ستتم عرض النتيجة في غضون لحظات، تتضمن مجموعك في كل مادة، ودرجتك في المواد التي لا تُحتسب في المجموع.

اقرأ ايضا:

إذا واجهتك أية مشاكل في الوصول إلى الموقع، يرجى الانتظار قليلاً قد يكون هناك ضغط على الخوادم، نأمل أن تتمكن من الوصول بسهولة إلى نتيجتك وأن تحقق النجاح المستحق في شهادتك الإعدادية.