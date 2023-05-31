Yalı Çapkını : مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35 مترجمة فيديو Dailymotion

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35، حظي محرك جوجل خلال الساعات الاخيره الماضية بعمليات مكثفه من البحث من قبل متابعي مسلسل طائر الرفراف الذي يتم عرضه من خلال الكثير من المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية حيث جاءت عمليات البحث تحت كلمات موعد عرض الحلقة الخامسة والثلاثون من المسلسل الذي يعد من اقوي مسلسلات الدراما التركية التي تحظي بأكبر نسبة مشاهدة طائر الرفراف حيث إستطاع المسلسل في وقت قصير ان يكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بأولي مواسمة فقط بخلاف الكثير من الأعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي.

طائر الرفراف الحلقة 35 مترجمة فيديو Dailymotion

وتجدر الإشارة ان مسلسل طائر الرفراف تدور احداثه عن عائلة الاغا التي تدور بين افرادها الكثير من احداث الكراهية بين الاختين حيث يقوم الجد الأكبر للعائلة بالسيطرة علي الحفيد الأكبر للعائلة من اجل تزويجه لفتاه لا يحبها وذلك بحجة انها من عائلة كبيرة ومرموقة .

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف

تشاهدون مسلسل طائر الرفراف التركي كل يوم جمعة من كل أسبوع مترجم علي قناة ستار تي في التركية ويعرض السبت علي قناة ام بي سي فور بالعربي يمكن للجميع مشاهدة الحلقة مجاناً بدون اعلانات .

أبطال مسلسل طائر الرفراف

غولسون سانتير أوغلو.

ايرام التوغ .

ميرت رمضان ديمير.

عفراء ساراتش أوغلي.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل طائر الرفراف 35 Yalı Çapkını