نتائجنا…الان نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي ٢٠٢٣ بالعراق جميع المحافظات

رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي ٢٠٢٣ بجميع انحاء العراق ، تتصدر هذه العبارة محرك البحث الشهير جوجل من اجل الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني الدور الاول ، وذلك بالتزامن مع بداية تصحيح الدفاتر الامتحانية داخل الكنترولات في جميع انحاء المحافظات العراقية ، والتي من المقرر ان تقوم وزارة التربية العراقية بالاعلان عن نتيجة الدور الاول خلال الايام القليلة القادمة بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية والانتهاء من رصد الدرجات والمراجعات التي تتم من قبل المصححين بدقة كبيرة حتي يحصل كل طالب علي حقه كاملا ، ومن خلال السطور القليلة التالية نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي ٢٠٢٣ موقع نتائجنا

الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي ٢٠٢٣ بالعراق

انهي طلاب الصف السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق امتحانات الدور الاول للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي ٢٠٢٣ ، يوم الاحد الماضي الموافق ٢٧ من شهر مايو الجاري ، حيث استمرت العملية الامتحانية لمدة اسبوع ، منذ يوم الاحد ، واعطي وكيل وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للسادة مصححي الدفاتر الامتحانية ، منها اعتبار كل من الاجابتين صحيحة في السؤال الاول والسؤال السادس في امتحان الدراسات الاجتماعية ، وذلك ضمن عدة تسهيلات وضعتها الوزارة للطلبة والطالبات ، وكذلك منها خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط موقع نتائجنا

رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي

يمكن لجميع طلاب السادس الابتدائي التمهيدي ٢٠٢٣ ، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول الي رابط موقع نتائجنا من هناا

القيام بادخال اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته

كتابة رقم المقعد الخاص بالطالب

الضغط على زر طباعة النتيجة pdf

وقامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالاعلان أمس الجمعة عن محافظات الكرخ 1 والكرخ 2 وسيتم الاعلان عن باقى المحافظات تباعا.