natiga4dk iraq موقع نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول بالرقم الامتحاني جميع المحافظات

البحث يستمر الآن في جميع أنحاء العراق عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول، حيث أن وزارة التربية العراقية أعلنت عن قرب موعد ظهور هذه النتائج وذلك بعد بدء عمليات التصحيح وانتهاء جزء كبير منها، حيث تتم الآن عمليات التدقيق في الامتحانات ورصد درجات الطلاب من أجل خروج النتائج للطلاب في وقت قريب جدا عبر موقع نتائجنا وناجح والنجاح وجميع مواقع النتائج المعروفة في العراق.

موقع نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في العراق يتم بعد انتهاء رصد درجات الطلاب وتصحيح كافة الأوراق الخاصة بالامتحانات، حيث أن الطلبة والطالبات قد انتهوا من أداء الامتحانات في الأيام الماضية ويشغلهم الآن الحصول على النتائج بشكل الكتروني، حيث أنها تعد من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب والتي تؤهله إلى دخول المرحلة المتوسطة العام المقبل في حالة اجتياز هذه السنة الدراسية بنجاح، حيث يتم إعلان النتائج في كل المحافظات

النجف ونينوى والقادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة

بغداد والرصافة والكرخ، البصرة وذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك وميسان والمثنى

الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2023

احصل على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق الدور الاول عبر اتباع الخطوات التالية..

قم بفتح موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائج السادس الابتدائي. الآن قم بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بك في المكان المخصص له. اضغط الآن على زر بحث.

يمكنك أيضا زيارة موقع نتائجنا من أجل الحصول على بيان الدرجات حيث يجب أن تقوم بتحديد المحافظة التابع لها وتحميل الملف الخاص بالنتائج.