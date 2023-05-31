صدرت: نتائج السادس الابتدائي العراق بالرقم الامتحاني 2023 وتحميل كشوف نتائج 6 ابتدائي PDF من موقع نتائجنا

يبحث جميع طلاب الصف السادس الابتدائي عن نتائج السادس الابتدائي العراق بالرقم الامتحاني 2023، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في جميع محافظات العراق للدور الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، فقد حرصت وزارة التعليم على تحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب أثناء الامتحانات وكذلك ترغب في تحقيقه عند إعلان النتائج.

نتائج السادس الابتدائي العراق بالرقم الامتحاني 2023

من أجل تخفيف الضغط على الطلاب أثناء تأدية الامتحانات فلم يتم التشديد على الطلاب في الالتزام بارتداء الزي الموحد على الرغم من أهمية هذا الأمر لدى وزارة التعليم في العراق، وقد سعت الوزارة إلى الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق بالرقم الامتحاني علماً بأن أنها قامت بتسهيل الامتحانات على الطلاب حيث أتت في مستوى الطالب المتوسط وذلك لحصولهم على نتائج مرضية لهم، وهو ما حدث خلال نتيجة الترم السابق، ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم بالرقم الامتحاني لهم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا.

ادخل إلى نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني له.

النقر على زر” بحث” وبعدها ستظهر النتيجة.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق بالرقم الامتحاني 2023

بعد انتهاء كل محافظة من تصحيح ورق الاختبارات الخاصة بالطلاب، سيتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق بالرقم الامتحاني من قبل كل محافظة لأن النتيجة ليست مركزية، ويمكن معرفة آخر الأخبار التي تتعلق بنتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي من خلال صفحة وزارة التعليم العراقية على الفيس بوك لمعرفة الموعد النهائي لإعلان النتائج.

وقد انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم يوم السبت الماضي الموافق 27 من شهر مايو بمادة العلوم، كما أن الامتحانات استمرت لمدة أسبوع بمعدل مادة الاختبار في مادة واحدة في اليوم.