ظهرت حاالا.. موقع نتيجة اولى وتانية ثانوي 2023| نتيجة 1 و2 ثانوي عبر موقع الوزارة لكل المدارس

بعد ترقب دام لعدة أسابيع من قبل الطلاب وأولياء الأمور ظهرت الآن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في جميع الادارات التعليمية بمحافظات مصر المختلفة، ويمكنكم الدخول إلى موقع نتيجة اولى وتانية ثانوي 2023 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل سهولة والحصول على النتائج من خلال رقم جلوس الطالب.

موقع نتيجة اولى وتانية ثانوي 2023

يمكن التعرف على موقع نتيجة اولى وتانية ثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام مجموعة من الخطوات وهي :

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

النقر على اختيار” الاستعلام عن نتائج الطلاب “.

تحديد المرحلة الدراسية سواء الصف الأول أو الثاني الثانوي.

تحديد الفصل الدراسي وفي هذه الحالة يكون الفصل الدراسي الثاني.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على ” استعلام النتيجة”.

وبعد لحظات سوف تظهر نتائج الطلاب على هيئة درجات لكل مادة .

توزيع درجات الصف الأول والثاني الثانوي

من المهم معرفة موقع نتيجة اولى وتانية ثانوي، بالإضافة إلى معرفة توزيع الدرجات لكل مادة حتى يستطيع الكلاب معرفة المواد التي يحتاجون إلى دعم فيها وحل أي مشكلة تتعلق بهذه المواد خلال فترة الإجازة الصيفية، كما أن نتيجة الصف الأول الثانوي تعد المعيار عند بعض الطلاب لتحديد الشعبة المناسبة لهم، سواء العلمية أو الأدبية، ويتم توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي على النحو التالي: