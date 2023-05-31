livehd7 مباراة اشبيلية اليوم مباشر تويتر : مشاهدة مباراة اشبيلية وروما بث مباشر يلا شوت حصري نهائي الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة اشبيلية وروما اليوم مباشر يلا شوت، في مساء اليوم تقام مباراة في غاية الاهمية والقوة بين كل من نادي اشبيلية الاسباني ونظيرة نادي روما الايطالي في نهائي بطولة الدوري الاوروبي الذي يعد من اهم واقوي البطولات عقب بطولة دوري الابطال،ويسعي كلا الفريقين في تلك المباراة ا لنارية ان يحقق احدهوم الفوز علي حساب الاخر من اجل حصد تلك البطولة الي خزانة النادي.

بث مباشر مباراة اشبيلية وروما اليوم توتير

وتقام تلك المباراة علي ملعب بوشكاش أرينا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة حادية عشر مساء بتوقيت السعودية معلق علي المباراة المعلق الشهير “حفيظ دراجي”يدخل نادي اشبلية تلك المباراة ومعة 20 الف مشجع من اجل الخروج من تلك المباراة بالقلب علي حساب الايطالي نادي روما اليوم سوف نشاهد مباراة في غاية القوة والاعمية بين عملاقين من الطراز الثقيل.

مشاهدة مباراة اشبيلية وروما اليوم مباشر

صعد نادي روما من دور المجموعات في المركز الثاني عقب نادي ريال بتيس برصيد 10 نقطة عقب ان لاعب 6 مباريات حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة اخري وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة اخري وبرغم خروجة من دور المجموعات في المركذ الثاني الي انة وصل الي النهائي امام اشبيلية الاسباني.

قم بالدخول علي الرابط التالي مشاهدة مباراة روما واشبيلية بث مباشر .

تابع لايف مباراة اشبيلية اليوم

بينما علي الركن الاخر وصل نادي اشبيلية وصل الي دور النهائي في تلك البطولة للمرة السابعة وفي تاريخة اي اكثر نادي وصل الي نهائي تلك البطولة في عام 2006 و2007 و2014 و 2015و2016و 2020،بينما نادي روما وصل الي نهائي بطولة الدوري الاوروبي للمرة الثانية فقط حيث خسر في نهائي عام 1991 امام شقيقة نادي الانتر الايطالي وفي عام 2019 جمع نهائي بين كل من نادي اشبيلية الاسباني ونادي روما وشهدت تلك المباراة الفوز لصالح النادي الاسباني بهدفين دون رد وفاز اشبيلية بالبطولة.

تشكيل إشبيلية ضد روما كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نافاس- بادي- جوديلي- تيليس.

خط الوسط: فيرناندو- أوليفر توريس – راكيتيتش.

خط الهجوم: أوكامبوس- يوسف النصيري – بريان جيل.