results-iq.com لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول 2023 العراق كل المحافظات وزارة التربية العراقية

استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول 2023 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني، يوفر موقع نتائجنا الحصول على نتائج الامتحانات في العراق والتي يتم البحث عنها الآن باستمرار عبر محرك البحث جوجل، حيث أنها تعد من أهم المراحل التعليمية بالنسبة للطالب وهي تؤهله إلى دخول مرحلة المتوسط في حالة اجتياز المرحلة الابتدائية، حيث تسعى الوزارة الآن إلى تحميل النتائج في أقرب وقت عبر موقعها الرسمي وذلك بشكل تدريجي حسب ظهور النتائج.

استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول 2023 العراق

استعلم عن رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول 2023 العراق لكي تحصل على النتائج بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق الامتحانات حيث أن الطلاب والطالبات في كل المحافظات العراقية يحصلون على النتائج بشكل الكتروني من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا أو النجاح أو ناجح، حيث أن كل تلك المواقع معروفة في العراق من أجل الاستعلام عن النتائج من خلال المنزل ومعرفة النتائج في عموم المحافظات..

البصرة وذي قار، ديالى.

بغداد والرصافة والكرخ.

كربلاء، كركوك وميسان.

والقادسية، الأنبار، بابل.

والمثنى والنجف ونينوى واربيل، دهوك.

الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية

صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية

الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط.

خطوات تحميل نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 دور اول

تحميل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق يتم من خلال اتباع تلك الخطوات..

توجه إلى موقع https://results.mlazemna.com/rr23p/. أو الذهاب الى موقع وزارة التربية العراقية أو 6 ابتدائي دور اول. اختر الآن المحافظة التابع لها من بين المحافظات المتاحة. اكتب الرقم الامتحاني الخاص بك. اضغط على زر تحميل النتائج.

تظهر لك اسماء الطلاب مع البيانات الخاصة بهم يمكنك البحث فوراً على اسمك برقم الجلوس واستخراج بيان الدرجات في جميع المواد.