تابع لايف مباراة الهلال اليوم مباشر تويتر : مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم مباشر يلا شوت لايف دوري روشن السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم مباشر يلا شوت لايف، يخوض اليوم نادي الهلال السعودي مباراة قوية للغاية امام نظيرة نادي الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين ومن القمرار ان تلعب تلك المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية .

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وستكون مواجهة الهلال والرائد ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر اطار بطولة الدوري السعودي الموسم الحالي ويسعي الهلال في تلك المباراة من اجل البقاء في المربع الذهبي في من ضمن الاربع فريق علي ترتيب الدوري ولا ويسعي من اجل التقدم للمركذ الثاني تقام تلك المباراة علي ملعبة ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره.

مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم مباشر

حيث يدخل نادي الهلال مباراة اليوم في المركذ الثالث علي جدول تريب الدوري برصيد 56 نقطة عب ان خاض 29 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 5 مباريات اخري لة وفي اخر خمس مباريات لة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة اخري .

مباراة الهلال والرائد اليوم مباشر يلا شوت لايف

بينما علي الركن الاخر يحتل نادي الرائد المركذ التاسع علي جدول ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة بعد ان لاعب 29 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وخسر في 13 مباراة وتعادل في 7 مباريات اخري وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في مباريتان وخسر في مباراة وتعادل في مباريتان اخري.