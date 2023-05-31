تابع لايف مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر : مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم بث مباشر يلا شوت لايف دوري روشن السعودي

مشاهدة مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر ssc، في مساء اليوم الاربعاء الموافق 31 مايو 2023 تقام مباراة قوية للغاية امام نادي النصر السعودي ونظيرة نادي الفتج في بطولة الدوري السعودي للمحرتفين ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر انطلاق تلك البطولة .

مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم مباشر

مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم مباشر يلا شوت لايف دوري روشن السعودي، وتلعب تلك المباراة علي ملعب الاول بارك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ويسعي النصر في تلك المبارا ةان يحقق الفوز المستخق علي حساب نظيرة وضيفة نادي النصر السعودي.

مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم مباشر

مشاهدة مباراة النصر والفتح اليوم مباشر، يدخل نادي النصر مباراة اليوم في المركز الثاني برصيد 64 نقطة بعد ان لاعب 29 مباراة حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر في 3 مباريات اخري وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباريتان .

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بينما نادي الفتح يقع في المركز السادس برصيد 43 نقطة عقب ان لاعب 29 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في اربع مباريات وخسر في 12 مباراة اخري محققة لة وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها وخسر في ثلاث مباريات علي التوالي.

وإليكم تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفتح

حراسة المرمى:- روسي.

خط الدفاع:- سلطان الغنام ، عبد الإله العمري ، علي لاجامي ، جيسلان كونان.

في خط الوسط:- نواف بوشل ، عبدالله الخيبري ، لويز جوستافو.

خط الهجوم:- عبدالرحمن الغريب ، تاليسكا ، محمد مروان.