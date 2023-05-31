“epedu.gov.iq” خطوات استعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق بالرقم الامتحاني كل المحافظات

استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق يتم في خلال الأيام الحالية من قبل وزارة التربية العراقية التي تحرص على تسهيل الأمر على المواطن في جميع المحافظات، حيث أن العديد من الطلبة والطالبات يبحثون الآن عن الرابط الرسمي الذي يمكنهم من استخراج نتائج الخارجي عبر موقع نتائجنا أو من خلال موقع ناجح، لذلك يتابع العديد من الطلاب البحث عن النتائج والتي يتم الحصول عليها بالرقم الامتحاني للطالب أو تحميل ملف النتائج من خلال اختيار المحافظة.

استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق

استعلم عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق الدور الاول حيث تظهر هذه النتيجة عبر موقع نتائجنا أو يمكن الحصول عليها عبر موقع ناجح أو النجاح، حيث يقوم الطلاب باستخراج هذه النتائج من أجل الاطمئنان أنهم قد اجتازوا هذه المرحلة الدراسية بنجاح، حيث أنهم يشعرون الآن بالقلق ويرغبون في الحصول عليها في أقرب وقت وذلك في عموم المحافظات..

ديالى، كربلاء، كركوك وميسان والمثنى.

بغداد والرصافة والكرخ، البصرة وذي قار

والنجف ونينوى والقادسية، الأنبار.

الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة.

بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة.

السليمانية، واسط اربيل، دهوك،

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2023

احصل على نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول عبر اتباع تلك الخطوات..

عليك الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية. أو التوجه إلى موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23p/ أو زيارة موقع استخراج نتائج السادس الابتدائي. قم بكتابة كل البيانات المطلوبة من الرقم الامتحاني وغيره. اضغط على زر استعلام أو تحميل النتائج في محافظة بعينها. يمكنك الآن البحث عنها في حالة تحميل ملف بي دي اف خاص بالمحافظة التابع لها. يظهر أمامك بيان بالدرجات مع اسمك الرباعي.

الكشف عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول

يمكنك عزيزي الطالب التعرف على النتائج بشكل الكتروني عن طريق موقع الوزارة الرسمي حيث أن الدرجات يتم نشرها عبر الكثير من المواقع التي تتخصص في نشر النتائج سنوات النقل والشهادة حيث يتعرف كل طالب على نتائج الدور الأول عبر هذه المواقع.