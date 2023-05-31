شوف جبت كام!! .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت | نتيجة تالتة اعدادى الجيزة

تترقب الأسر والطلاب بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الشهادة يتزامن إعلان النتائج مع انتهاء الامتحانات ويتوقع أن يتم الإعلان عنها في الفترة القادمة بعد انتهاء عملية التصحيح والتدقيق اللازمة، يشعر الجميع بالترقب والحماس لمعرفة نتائجهم وتقييم أدائهم في الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة

عملت إدارة التعليم في محافظة الجيزة على تنسيق وتنظيم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة بطريقة فريدة وحصرية، تم تجزئة الإعلانات على مدار أيام محددة وتم نشرها في أماكن محددة وواضحة داخل المدارس على مستوى المحافظة، هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الحصول على النتائج لأولياء الأمور وتفادي حدوث تكدس في المؤسسات التعليمية.

قبل معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة تم توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام الدراسي 2022/2023 على النحو التالي:

– في مادة اللغة العربية: تمنح 40 درجة.

– في مادة اللغة الإنجليزية: تمنح 30 درجة.

– في مادة الرياضيات: تمنح 30 درجة.

– في مادة الدراسات الاجتماعية: تمنح 20 درجة.

– في مادة العلوم: تمنح 20 درجة.

وبذلك يصبح المجموع الكلي للدرجات للترم الثاني هو 140 درجة للعام الدراسي 2022/2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

للاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة، يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة:

قم بزيارة الموقع نتيجة نت

اختر المرحلة التعليمية المناسبة للشهادة الإعدادية.

انقر على رابط الصف الثالث الإعدادي.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

حدد العام الدراسي 2023.

قم بإدخال بيانات الطالب الشخصية بدقة وصحة.

انتظر بعد الضغط على زر الاستعلام لظهور النتيجة.

نرجو توخي الدقة في كتابة البيانات والانتظار بصبر لظهور النتيجة.