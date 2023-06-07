“مبروك النجاح” استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع عبر البوابة الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، أعلنت محافظة القليوبية أنه سيتم اعتماد نتيجه الصف الثالث الإعدادي القليوبية بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية خلال ساعات قليلة، ولهذا فإن البحث يشتعل عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس ليتمكن التلاميذ من معرفة النتيجة فور اعتمادها، ونشير إلي أنه سيتم عرض خطوات معرفة درجات نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية بالتفصيل في نهاية هذا التقرير من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023

بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 أكثر من 102 الف طالب وطالبة تم توزيعهم على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، واكدت محافظة القليوبية أنها قامت برصد ومتابعه دقيقة لسير الامتحانات في جميع اللجان كما أنها تابعت اعمال التصحيح داخل مراكز الكنترول اول باول، مؤكده أن جميع المصصحين التزموا بتعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القليوبية في تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من خلال مراجعه ورصد الدرجات ومراعاة الدقة والرأفة في أعمال التصحيح.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2023 اليوم السابع

ومن المقرر أن يتم توزيع كشوفات نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2023 في جميع المدارس بالإدارات التعليمية وهم:

إدارة بنها .

إدارة قليوب .

إدارة القناطر الخيرية.

إدارة شبرا الخيمة .

إدارة الخانكة .

إدارة كفر شكر.

إدارة شبين القناطر.

إدارة طوخ.

إدارة العبور .

إدارة قها.

البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتائج الاعداديه

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية :

اولا افتح البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية.

ثم اضغط على ايقونه شئون الطلاب في القائمة الموجوده على يمين الشاشه.

بعد ذلك اختر نتائج الشهاده الاعداديه برقم الجلوس.

ثم سجل بياناتك من الاسم ورقم الجلوس.

انقر على زر عرض النتيجة.

وفي حال تعثر الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادي بالقليوبية فيمكنكم أيضًا استخراجها من موقع نتيجة نت الرسمي فقط برقم الجلوس.