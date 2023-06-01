“sohag.gov.eg” ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 موقع فيتو نتائج الصف الثالث الإعدادي بسوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج، ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة سوهاج التعليمية sohag.gov.eg، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن اليوم هو الموعد الرسمي لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج لجميع الإدارات التعليمية بعد أن يتم اعتماد نتيجه الاعدادية بسوهاج من جانب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ليتم بعدها رفع نتائج الشهادة الإعدادية سوهاج بالاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

اكثر من 86 الف طالب وطالبة في نتيجة الصف الثالث الإعدادي يبحثوا الان عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية بسوهاج برقم الجلوس والاسم بعد أن تم التأكد من إعلان نتائج الاعداديه فى محافظة سوهاج اليوم، وصرحت مصادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن نسب النجاح سوف تتخطي 87%، مؤكده أنه جاري العمل على رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج خلال اللحظات الحالية، وأنه سيتم توزيعها في المدارس يوم السبت المقبل.

موقع فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

أكدت محافظة سوهاج أن نسب نجاح نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج سوف تخطي على رضا اغلب الطلابؤ مؤكده أنه منذ الأسبوع القادم سيتم فتح باب التقديم على التظلمات في نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، ونشير إلي أن توزيع درجات نتيجة الإعدادية بسوهاج يكون لمادة اللغة العربية 80 درجة ومادة اللغه الانجليزيه ومادة الرياضيات من 60 درجة اما مادة العلوم والدراسات من 40 درجة، ويشترط أن يحصل الطالب على الأقل على 50% ليعد ناجح.

نتائج الاعدادية سوهاج البوابة الإلكترونية sohag.gov.eg

نعرض لكم اعزائي الطلاب خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة سوهاج من خلال ما يلي: