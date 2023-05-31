“natiga4dk” ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد طول من الإنتظار والترقب لأبنائنا الطلاب في المرحلة الإعدادية، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 ( الدور الأول ) بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات لإجابات الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، للشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2023، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالب وطالبة، وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2023

ونستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2023 التي اعتمدت مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثالثًا: ثم النقر علي كلمة استعلام.

رابعًا: ثم الإنتظار ثواني وحتي تظهر النتيجة والدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة،يواصل أبنائنا في المرحلة الإعدادية البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم.