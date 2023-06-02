“مٌتااح الآن” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر www.gizaedu.net | | كشوفات اوائل الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، يعتبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس واحد من أكثر الروابط التي يتم البحث عنها في وقتنا الحالي حيث يسعى جميع الطلاب وأولياء أمورهم إلى الحصول على النتائج الخاصة بهم من على الإنترنت خاصة بعد أن انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الطلاب بشكل رسمي وتم رصد جميع الدرجات وكذلك الحال تم اعتماد النتيجة من قِبل المحافظ ولم يتبقى فقط سوا إعلان أسماء أوائل الشهاده الاعداديه 2022/2023 أخر العام ورفع النتائج على الإنترنت.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس سيتمكن جميع الطلبة والطالبات طلاب سنة 3 إعدادي الحصول على النتائج الخاصة بهم وذلك بعد اتباعهم تلك الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة أو بوابة محافظة الجيزة .

أو . الخطوة الثانية: يمكن أيضاً الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتيجة نت.

والخطوة الثالثة: اختيار نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 ترم ثاني الدور الأول.

الخطوة الرابعة: كتابة وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب والتأكد من صحته.

أخيراً يتم الضغط على عرض النتيجة لتظهر مباشرة خلال لحظات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الجيزة ترم ثاني

اعتمد محافظ الجيزة اللواء “أحمد راشد” نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 نهاية العام رسمياً بنسبة نجاح 85.17% حيث كان عدد الطلبة والطالبات الذين أدوا الامتحانات الخاصة بالدور الأول لإتمام شهادة المرحلة الإعدادية قد بلغ إجمالي 189318 في حين بلغ عدد الطلاب الناجحين نحو 159726 طالب وطالبه، وبلغ عدد الأوائل نحو 255، وإليكم كشوفات الأوائل في السطور القادمة.

كشوفات اوائل الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2023

نقدم لكم كشوفات بأسماء أوائل الطلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2023 الترم الثاني والتي تم إعلانها من جانب مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالجيزة

أصبحت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 متاحه عبر أرقام مديرية التربية والتعليم والتي حددتها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الاتصال بالأرقام التالية:

الخط الأرضي: 09000160 .

. التليفون المحمول: 5960.

تم الإعلان رسمياً عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2023 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة الإلكتروني، حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة عن طريق تسجيل رقم الجلوس الخاص بهم بشكل صحيح ثم النقر على بحث لتظهر النتيجة على الشاشة مباشرة، خالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق.