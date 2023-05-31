“تـم الـرفـع” رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023 الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر نتيجة نت

مع بدء عداد الساعات للإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 “الدور الأول” لطلاب يترقب الجميع هذه اللحظة بفارغ الصبر. قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وهو الخميس الموافق 1 يونيو 2023، بالاعتماد الرسمي لهذه النتائج المهمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة بالاسم فقط

وبالتزامن مع ذلك، أوضحت محافظة الجيزة أنه عند اكتمال إعداد الكشوف النهائية من قبل مديرية التربية والتعليم، وبعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وسبل الحصول على النتيجة، وسيتم توفير هذه المعلومات المهمة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، بهدف تسهيل الوصول إليها المواطنين والمعنيين.

اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه 2023

تم إعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بواسطة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتبلغ نسبة النجاح في هذه الشهادة 85.17%. وقد تم تقديم الامتحانات من قبل 189318 طالبًا وطالبة، وحقق 159726 منهم النجاح. ويبلغ عدد الطلاب المتفوقين الأوائل في الشهادة الإعدادية 255 طالبًا وطالبة.

أما فيما يتعلق بالقسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي 91.67%. وأما في حالة مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين، فقد بلغت نسبة النجاح في إتمام الدراسة 100%.

خطوات استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

بمجرد الوصول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يمكنك البدء في البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة عبر اتباع الخطوات التالية:

رابط نتيجة نت

أدخل رقم جلوسك في المربع المخصص.

انقر على زر “استعلام” أو “تأكيد” للبحث عن نتيجتك.

ستظهر لك النتيجة إذا تم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها للإحتفاظ بها لاحقًا.

تأكد من إدخال رقم الجلوس بدقة واحترس من الانتظار لبضع ثوانٍ لتحميل النتيجة. قد تحتاج أيضًا إلى إعادة المحاولة في حالة وجود ازدحام في الموقع بسبب الطلبات الكثيرة في نفس الوقت.