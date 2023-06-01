اعرف اسمك فورا.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه 2023 الوجبة ال9 عبر رابط مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه 202 تعتبر الرعاية الاجتماعية أولوية مهمه جدا للحكومه بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين في الوجبة 9 حيث يرغب عدد كبير من المواطنين وذلك في الحصول على أسماء المشمولين في برامج الرعاية الاجتماعية، حيث تم توفير عدد كبير من المحافظات العراقية التي تتقدم منها المواطنون العراقيين وذلك للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، ويمكنك ذلك أن تجد الاسماء في برنامج الرعاية وذلك من خلال الدخول لمنصة مظلتي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه 2023

حيث يرغب الكثير من المواطنون العراقيون وذلك للحصول علي كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه 2023 وذلك الذي تم الاعلان عنه من قبل وزارة العمل وذلك في الدفعة الأولى من أسماء الوجبة الاخيرة، تم الاعلان عن نتائج الأسماء وتحديد مواعيد اصدار البطاقات الذكية لكل مواطن، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم إتاحة أسماء جديدة وذلك على ان يكون في برنامج الحماية الاجتماعية الذي أعلنت عنه وزارة العمل وذلك خلال الفترة الماضية.

رابط مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية

حيث يتم طريقة الدخول عبر رابط مظلتي لاسماء الرعاية الاجتماعية، ويمكنك ذلك أن تحصل على أسماء المشمولين وذلك في برنامج الحماية الاجتماعية حيث يمكنك الدخول إلي منصة مظلتي الالكترونيه، والتي توفر اسماء المشمولين في كل المحافظات، وطريقه الاستعلام عبر مظلتي وفقا التالي.

يتم الدخول الى منصة مظلتي.

يتم اختيار أسماء الرعاية الاجتماعية.

حيث يتم تحديد الوجبة 9.

يتم اختيار المحافظة التابع لها.

قم بتحميل كشف الأسماء.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه التاسعه 2023.

حيث يمكنك الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه 9 2023 وذلك من خلال الطريقة السابقة، حيث يتوفر ذلك في كل المحافظات التي تم الاعلان فيها عن أسماء المشمولين وذلك في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يمكنك أن تحصل على تلك الاسماء وذلك في حالة لم يكن أسمك من أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية حيث يمكنك الانتظار حتي بداية الشهر القادم وذلك من أجل الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة القادمة.

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