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“اسعار الدواجن والطيور بعد التراجع” اسعار بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو الخميس 2023
كما نعلم أن اسعار بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو تتغير دائمًا، ويقوم بالتساؤل عنها أشخاص كثيرة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم البحث عن سعرها هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لذا ففيما بعد سوف نوضح جميع التفاصيل التي تخص أسعار بورصة الدواجن فيما يلي.
اسعار الدواجن اليوم 1 يونيو
لقد جاءت اسعار بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو مستقرة اليوم، إذ أنها سجلت التالي:
- بلغ ثمن الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 66 و67 جنيهًا مصريًا للكيلو.
- هذا بجانب أن الفراخ البلدي بلغت سعرها اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 90 و95 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.
- كما أن ثمن الفراخ الأمهات الأبيض بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 62 جنيهًا مصريًا، حتى 63 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.
- هذا بجانب أن ثمن كيلو الهياكل بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 38 جنيهًا مصريًا، حتى 50 جنيهًا مصريًا.
أسعار البط اليوم
استقر سعر البط اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وذلك عند المقارنة بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م، حيث أن سعره جاء ليكون كما يلي:
- بلغ ثمن البط الفرنساوي لما يقرب من حوالي 74 جنيهًا مصريًا حتى 75 جنيهًا مصريًا، للكيلو الواحد.
- كما أن البط المسكوفي بلغ سعره اليوم لما يقرب من حوالي 99 جنيهًا مصريًا، حتى 100 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.
- هذا بجانب أن البط المولار جاء اليوم بما يقرب من حوالي 84 جنيهًا مصريًا، حتى 85 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.