“اسعار الدواجن والطيور بعد التراجع” اسعار بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو الخميس 2023

كما نعلم أن اسعار بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو تتغير دائمًا، ويقوم بالتساؤل عنها أشخاص كثيرة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم البحث عن سعرها هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لذا ففيما بعد سوف نوضح جميع التفاصيل التي تخص أسعار بورصة الدواجن فيما يلي.

اسعار الدواجن اليوم 1 يونيو

لقد جاءت اسعار بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو مستقرة اليوم، إذ أنها سجلت التالي:

بلغ ثمن الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 66 و67 جنيهًا مصريًا للكيلو.

هذا بجانب أن الفراخ البلدي بلغت سعرها اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 90 و95 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

كما أن ثمن الفراخ الأمهات الأبيض بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 62 جنيهًا مصريًا، حتى 63 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

هذا بجانب أن ثمن كيلو الهياكل بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 38 جنيهًا مصريًا، حتى 50 جنيهًا مصريًا.

أسعار البط اليوم

استقر سعر البط اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وذلك عند المقارنة بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م، حيث أن سعره جاء ليكون كما يلي: