أخبار مصر
تعرف على سعر الاسمنت اليوم 1 يونيو 2023 الخميس .. تحديث لحظة بلحظة
بشكل يومي يتم البحث من قبل المواطنين عن سعر الاسمنت اليوم 1 يونيو ، حيث أن سعره يتغير كل يوم، وبكل وقت، فسعره متغير بمرور الزمن، لذا يرغب الأشخاص في معرفة سعره هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وسوف نرفق لكم جميع التفاصيل الخاصة بأسعار الأسمنت اليوم في السطور القادمة.
سعر الاسمنت اليوم 1 يونيو
استقر سعر الاسمنت اليوم 1 يونيو ، حيث أن الأسعار، جاءت كما يلي:
- بلغ ثمن أسمنت المسلح، اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1760 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.
- كما أن أسمنت النصر سحل اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1718 جنيهًًا مصريًا، وهذا للطن الواحد.
أسعار الأسمنت اليوم الخميس 1 مايو 2023
من الجدير بالذكر أن سعر الأسمنت كما قلنا في السابق جاء اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، مستقر، بشكل ملحوظ، وهذا حينما نقارن الأسعار الخاصة باليوم الخميس، بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م، إذ أن أسعاره اليوم جاءت لتسجل التالي:
- بلغ ثمن أسمنت السويدي اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1890 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.
- هذا بجانب أن ثمن أسمنت وادي النيل جاء اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، مستقرًا حتى سجل حوالي 1720 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.
- كذلك أن ثمن أسمنت حلوان سجل اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1780 جنيهًا مصريًا.
- كما أن سعر الأسمنت المخلوط سجل اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1165 و1218 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.