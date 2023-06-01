تعرف على سعر الاسمنت اليوم 1 يونيو 2023 الخميس .. تحديث لحظة بلحظة

بشكل يومي يتم البحث من قبل المواطنين عن سعر الاسمنت اليوم 1 يونيو ، حيث أن سعره يتغير كل يوم، وبكل وقت، فسعره متغير بمرور الزمن، لذا يرغب الأشخاص في معرفة سعره هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وسوف نرفق لكم جميع التفاصيل الخاصة بأسعار الأسمنت اليوم في السطور القادمة.

سعر الاسمنت اليوم 1 يونيو

استقر سعر الاسمنت اليوم 1 يونيو ، حيث أن الأسعار، جاءت كما يلي:

بلغ ثمن أسمنت المسلح، اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1760 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

كما أن أسمنت النصر سحل اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1718 جنيهًًا مصريًا، وهذا للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 1 مايو 2023

من الجدير بالذكر أن سعر الأسمنت كما قلنا في السابق جاء اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، مستقر، بشكل ملحوظ، وهذا حينما نقارن الأسعار الخاصة باليوم الخميس، بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م، إذ أن أسعاره اليوم جاءت لتسجل التالي: