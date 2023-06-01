“تابع الاسعار في لحظتها” سعر الحديد اليوم 1 يونيو 2023 .. تحديث مستمر

كل يوم يتم التساؤل عن سعر الحديد، فهذا السؤال يتم البحث عنه يوميًا، من جانب العديد من الأشخاص، لهذا سوف نتعرف معًا على سعر الحديد اليوم 1 يونيو ، حيث أننا سوف نذكر لكم سعره في مختلف الشركات، بالسطور القادمة، وذلك مقارنًة مع أسعار الحديد أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م.

سعر الحديد اليوم 1 يونيو

لقد شهد سعر الحديد اليوم 1 يونيو ، استقرار بشكل ملحوظ، وهذا عند مقارنة أسعار اليوم الخميس، بأسعار أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م، فقد سجل التالي:

وصل ثمن حديد عز اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 37000 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن حديد بشاي جاء اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 36700 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن حديد سرحان بلغ سعره اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 35000 جنيهًا مصريًا.

أسعار الحديد اليوم الخميس 1 يونيو 2023

استقرت أسعار الحديد اليوم الخميس 1 يونيو 2023م، حتى سجلت التالي: