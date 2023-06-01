“هناكل لحمة كل يوم” اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو 2023 الخميس في مصر

يريد التعرف على اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو ، معظم المواطنين، فيقوموا الآن بالبحث عن سعر الحديد اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وذلك مقارنًة بسعره أمس الأربعاء الموافق 31 مايو 2033م، لذا فسوف نبين لكم سعر الحديد هذا اليوم في السطور القليلة المقبلة.

اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو

ارتفعت اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو ، إذ أنها سجلت لتكون كما يلي اليوم الخميس 1 يونيو 2023:

بلغ ثمن اللحم الضأن اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 و280 جنيهًا مصريًا، وذلك حسب القطعية.

كما أن ثمن اللحوم الجملى بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 190 و230 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد

كذلك أن سعر اللحم البرازيلى بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 130 و190جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 1 يونيو 2023

من الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، جاءت مرتفعة، وذلك حينما نقارنها مع أسعار أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م، إذ أنها سجلت لتكون اليوم كما يلي: