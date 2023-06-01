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“هناكل لحمة كل يوم” اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو 2023 الخميس في مصر
يريد التعرف على اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو ، معظم المواطنين، فيقوموا الآن بالبحث عن سعر الحديد اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وذلك مقارنًة بسعره أمس الأربعاء الموافق 31 مايو 2033م، لذا فسوف نبين لكم سعر الحديد هذا اليوم في السطور القليلة المقبلة.
اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو
ارتفعت اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو ، إذ أنها سجلت لتكون كما يلي اليوم الخميس 1 يونيو 2023:
- بلغ ثمن اللحم الضأن اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 و280 جنيهًا مصريًا، وذلك حسب القطعية.
- كما أن ثمن اللحوم الجملى بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 190 و230 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد
- كذلك أن سعر اللحم البرازيلى بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 130 و190جنيهًا مصريًا.
أسعار اللحوم اليوم الخميس 1 يونيو 2023
من الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، جاءت مرتفعة، وذلك حينما نقارنها مع أسعار أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م، إذ أنها سجلت لتكون اليوم كما يلي:
- بلغت أسعار اللحوم في منافذ أمان اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا
- هذا بجانب أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة بلغ سعرها اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، ما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب أن ثمن اللحوم البلدية الطازجة اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، بلغ في منافذ القوات المسلحة لما يقرب من حوالي 270 جنيهًا مصريًا.