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“هناكل لحمة كل يوم” اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو 2023 الخميس في مصر

جهاد حسينمنذ 50 دقيقة
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اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو

يريد التعرف على اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو ، معظم المواطنين، فيقوموا الآن بالبحث عن سعر الحديد اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وذلك مقارنًة بسعره أمس الأربعاء الموافق 31 مايو 2033م، لذا فسوف نبين لكم سعر الحديد هذا اليوم في السطور القليلة المقبلة.

اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو

ارتفعت اسعار اللحوم اليوم 1 يونيو ، إذ أنها سجلت لتكون كما يلي اليوم الخميس 1 يونيو 2023:

  • بلغ ثمن اللحم الضأن اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 و280 جنيهًا مصريًا، وذلك حسب القطعية.
  • كما أن ثمن اللحوم الجملى بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 190 و230 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد
  • كذلك أن سعر اللحم البرازيلى بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 130 و190جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 1 يونيو 2023

من الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، جاءت مرتفعة، وذلك حينما نقارنها مع أسعار أمس الأربعاء الموافق من 31 مايو 2023م، إذ أنها سجلت لتكون اليوم كما يلي:

  • بلغت أسعار اللحوم في منافذ أمان اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا
  • هذا بجانب أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة بلغ سعرها اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، ما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا.
  • هذا بجانب أن ثمن اللحوم البلدية الطازجة اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، بلغ في منافذ القوات المسلحة لما يقرب من حوالي 270 جنيهًا مصريًا.

جهاد حسينمنذ 50 دقيقة
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