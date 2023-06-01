“انخفاض ملحوظ في عيار 24” سعر الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2023 بتاريخ الخميس

يقوم بالتساؤل حول سعر الذهب اليوم في مصر 1 يونيو ، معظم الأشخاص الذين هم مهتمون بمعرفة سعر الذهب يوميًا، فمن المعروف أن الذهب يتغير ثمنه كل يوم، وفي كل وقت، وكذلك يتباين سعره من بلد لبلد أخرى، وفيما بعد سوف نقوم بالتعرف على سعر الذهب في جمهورية مصر العربية في العيارات الثلاثة المختلفة.

سعر الذهب اليوم في مصر 1 يونيو

في الحقيقة أن سعر الذهب اليوم في مصر 1 يونيو ، جاء مستقرًا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023، إذ أنه يحل كل ما يلي في العيارات الثلاثة:

بلغ ثمن جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 2674 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن جرام الذهب اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، عيار 21 بلغ سعره ليصل لما يقرب من حوالي 2340 جنيهًا مصريًا، ومن المعروف أن هذا العيار يكون مناسبًا أكثر في مصر، بالتحديد في محافظة القاهرة وكذلك محافظة الإسكندرية.

كما أن ثمن جرام الذهب عيار 18، بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 2006 جنيهًا مصريًا، كذلك أنه يكون لأكثر انتشارا بصعيد مصر.

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم الخميس 1 يونيو 2023

كما قلنا أن سعر الذهب جاء اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، مستقرًا، إذ أن سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ لحوالي 18800 جنيهًا مصريًا، وهذا بغير المصنعية، وكذلك من دون الدمغة، وبغير الضريبة كذلك، في حين أن سعر الأونصة هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 1960 دولارًا أمريكيًا.