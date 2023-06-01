“البنك المركزي المصري” يُعلن عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 1 يونيو 2023 الخميس

بحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 1 يونيو معظم الأشخاص، وهذا لأنه من المعروف عن الدولار أنه يتغير في السعر كل يوم، فنجد أنه بشكل يومي يتم التساؤل عن سعره، من قبل عدد لا حصر لها من المواطنين، لذلك سوف نقوم بالتعرف سويًا على سعره اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 1 يونيو

في الواقع أن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 1 يونيو جاء مستقرًا هذا اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، حيث أنه جاء ليسجل التالي:

بلغ ثمن الدولار اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، في مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري لما يقرب من حوالي 30.83 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا في حالة البيع.

هذا بجانب أن ثمن الدولار بلغ اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، في البنك الأهلي المصري لما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا في حالة البيع.

كذلك أن ثمن الدولار اليوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، في بنك مصر، بلغ لما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا في حال البيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 1 يونيو 2023

جاء سعر الدولار مستقرًا اليوم الخميس 1 يونيو 2023م، أمام الجنيه المصري، إذ أنه سجل التالي: