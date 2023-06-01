نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس اعرفها حالاً

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2023، عمليات البحث عن النتيجة مازالت مستمرة في الكثير من المحافظات على مستوى الجمهورية، واليوم الخميس 1 من يونيو سوف يتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني في عدة محافظات، لقد أدى الطلاب الامتحانات في الفترة بين السبت 20 من مايو وحتى الخميس 25 من مايو وكانت الأوضاع مستقرة وهذا ما أكد عليه الطلاب فور خروجهم من الامتحانات.

كما أشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن الطلاب كانوا أكثر التزام طوال فترة الامتحانات ولم يتم رصد أي حالات من الغش على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، حيث كشفت بعض المصادر أن نسب النجاح للفصل الدراسي الثاني عالية جداً وسوف تدخل الفرحة والسعادة على قلوب الكثير من الطلاب، اليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2023

مضى وقت كبير على انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني ولن يبقى على النتيجة سوى ساعات قليلة، ويمكن في أي وقت تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن موعد اعتماد النتيجة.

ومن المتوقع أنه يكون يوم السبت المقبل الموافق 3 من يونيو الجاري 2023، وهذا بعد انتهاء التصحيح ورصد درجات الطلاب التي تتم بشكل دقيق حتى يحصل كل طالب وطالبة على حقوقهم كاملة دون أي أخطاء.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية

بعد أن كشفت مديرية التربية والتعليم عن اقتراب موعد اعلان النتيجة بدأ الطلاب في البحث عن رابط الاستعلام لذلك عليكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة