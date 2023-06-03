مبروووك”ظهرت الان”نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

يترقب الطلاب والطالبات نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس على أحر من الجمر، بعد أن صدرت نتائج إعدادية عدد من المحافظات وأكدت مصادر من داخل المديرية التعليمية التابعة لمحافظة المنيا، قرب الإعلان عن النتائج وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والتجميع والمراجعة ورصد الدرجات، كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم سير الامتحانات وعمل جولات تفقدية مكثفة والمرور على عدد من اللجان، حيث شهدت العملية الامتحانية استقراراً ولم ترد أي شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية، ولهذا نستعرض فيما يلي رابط مباشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2023 الترم الثاني.

الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني

اعتمد اللواء أسامة القاضي نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا 2023، بنسبة نجاح 72% بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث قال المهندس محمد فؤاد المرشدي أن عدد الطلاب المتقدمين لتأدية اختبارات الدور الأول من شهادة اتمام دراسة التعليم الأساسي، هم 113357 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 229 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنيا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موضحة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، واعتماد محافظ المنيا لنتائج الطلاب والإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

ولمعرفة نتيجة تالتة إعدادي الترم التاني 2023 محافظة المنيا، يمكن الدخول على الرابط المحدد من قبل الوزارة واتباع ما يلــــــي: