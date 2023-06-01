“متاحة رسميا ” نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023 بكود الطالب على موقع الوزارة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023 ، انتهى عدد كبير من الطلاب في الفترة الماضية من الامتحانات ومنذ ذلك الوقت وهم ينتظرون موعد ظهور النتيجة، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على صحة أبنائها الطلاب وفرت موقع بوابة التعليم الثانوى، حيث يكون بإمكان أي شخص من الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس فقط بدلًا من الذهاب إلى المدرسة لاستطلاع النتيجة، ولكن البعض لا يعرفون ماهو رابط البوابة لذا سنوضحه لكم من خلال تقريرنا الآتي تابعونا.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023

جدير بالذكر أن معظم الطلاب قد أدوا الامتحانات وانتهوا منها في الأسبوعين الماضيين وهم الآن في انتظار الإعلان عن النتيجة، وصرحت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم عن اقتراب ظهور نتائج معظم الصفوف في الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تعلن كل محافظة عن نتائجها وذلك بعد أن يعتمدها المحافظ، ولأننا نحرص على تقديم كل مايبحث عنه أي طالب سوف نوضح لكم رابط بوابة التعليم الثانوي في الفقرة التالية.

رابط بوابة التعليم الثانوى لاستخراج نتائج صفوف النقل

نعرض لكم في هذه السطور رابط بوابة التعليم الثانوي للتعرف على نتيجة جميع سنوات النقل فقط بالرقم القومي، مع العلم إذا كانت النتيجة لم تظهر بعد لن يتم ظهور أي شيء في الموقع، لذا يجب الاستعلام بعد إعلان ظهور النتيجة: