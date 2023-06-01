اهم أسئلة الوزارة للثانوية العامة 2023 من النماذج الاسترشادية ” رابط التحميل pdf”

أسئلة الوزارة للثانوية العامة 2023 كثير من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية يبحثون عن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي في مادة الجيولوجيا، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير هذه النماذج لهم من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك حتى يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية أن يحصلوا عليها و يستكملون مذاكرتهم منها، وخاصة أن مادة الجيولوجيا عقبة عند بعض الطلبة ويظنون أن مذاكرتها صعبة، وفي مقالنا هذا سوف نرد على جميع تساؤلاتكم بشأن هذا الموضوع.

أسئلة الوزارة للثانوية العامة 2023

من المفترض أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 12/6/2023 على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس، ويواجه بعض طلاب الصف الثالث الثانوي مشكلة عدم التمكن من تنزيل النماذج الاسترشادية على هواتفهم، لذلك سوف نوضح لكم خطوات تنزيلها من التالي:

في بداية الأمر يجب فتح موقع بوابة التعليم الإلكتروني.

بعد ذلك تحتاج لتحديد المرحلة التعليمية وهي الثانوية.

ثم تخطى خانة الفصل الدراسي.

واختر السنة الدراسية الثالث الثانوي.

وبعد ذلك مربع نوع المحتوى تختار منه النماذج الاسترشادية لعام 2023.

وفي مربع المواد اختر مادة الجيولوجيا.

النماذج الاسترشادية في مادة الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي

1/ ما السبب في اختزال أفرع دلتا نهر النيل إلى فرعين فقط، بينهما منطقة شديدة الخصوبة؟

خلو ماء البحر من التيارات الشديدة وشكل قطاع النهر على شكل V ضيقة.

وجود تيارات شديدة بماء البحر وقاع النهر على شكل قوس.

خلو ماء البحر من التيارات وشكل قطاع النهر V متسع.

خلو ماء البحر من التيارات الشديدة وشكل قطاع النهر على شكل قوس.

2/ صخر ربع محتوياته معدن مكسره محاري نتج عن تصلد لافا أثناء تصاعد غازات. استنتج نوع الصخر واسمه.

قاعدي/ بازلت.

متوسط/ أنديزيت.

حمضي/ بيومس.

فوق قاعدي/ كوماتيت.

3/ أي مما يأتي يعتبر من نواتج التجوية الكيميائية للصخور؟