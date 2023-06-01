الأن استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول كافة المحافظات عبر results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، تصدرت نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول جميع محركات البحث في كافة المحافظات العراقية المختلفة، وذلك حيث يسعى جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم للاطمئنان على درجاتهم ونتائجهم حيث كان جميع الطلبة والطالبات قد أدوا الامتحانات في جو هادئ جداً ومناسب لأداء الامتحانات وكذلك وفرت وزارة التربية العراقية كافة السبل لمرور الامتحانات بسلام، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج وخطوات استخراجها بكل سهولة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب، حيث وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عن طريق رفع ملفات PDF خاصة بالنتيجة.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

تم الإعلان رسمياً عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول لجميع المحافظات العراقية (نينوى – الكرخ 1,2,3 – النجف – القادسية – صلاح الدين – ديالي – واسط – بابل – الأنبار – ميسان – كربلاء – ذي قار – الميثان – الرصافة 1,2,3 – كركوك – البصرة – بغداد – وغيرها كافة المحافظات الأخرى)، وذلك بعد أن تم الإنتهاء رسمياً من أعمال التصحيح والتدقيق ومراجعة أوراق امتحانات الطلاب في جميع المحافظات، وأصبح الآن بإمكان الطلاب استعلام واستخراج نتائجهم بكل سهولة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

يمكن الآن استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتيجة نت الإلكتروني عن طريق اتباع عدد بسيط من الخطوات كالآتي:-

أولاً: يدخل الطالب أو ولي الأمر مباشرة إلى موقع نتائجنا results.mlazemna.com.

أو يمكن استخراج النتائج بسهولة عبر موقع نتيجة نت من هنا .

. ثانيًا: اختر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

ثالثًا: اختر المحافظة التابع لها الطالب ثم اضغط على تنزيل.

رابعاً: ابحث عن نتيجة الطالب من خلال كتابة بيانات الطالب (الرقم الامتحاني أو رقم الجلوس).

الضغط على بحث.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول

تم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2023 عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية وذلك في جميع المحافظات العراقية، ويمكن الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال تحميل ملف PDF الخاص بالمحافظة التابع لها الطالب.

نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء pdf

ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء pdf ويمكن تحميل كشوفات النتيجة والاطلاع عليها من خلال موقع نتائجنا المختص بالإعلان عن جميع نتائج الطلاب في جميع المحافظات العراقية المختلفة، وكذلك الحال يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس عبر موقع natiga4dk.

حتى الآن لا يزال البحث قائم في عموم محافظات العراق من قِبل الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول والتي تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية من جانب وزارة التربية العراقية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وعبر موقع نتائجنا وموقع نتيجة نت وذلك بصيغة ملفات PDF، حتى يتمكن الطالب من معرفة ما إن كان مؤهل أو غير مؤهل.