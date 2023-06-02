pdf موقع نتائجنا .. رابط نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات العراق

موقع نتائجنا رابط نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات العراق ينتظر الجميع الاعلان عن النتائج عبر موقع نتائجنا، كما انه يمكن الحصول عليها بسهولة عبر إدخال الاسم ورقم الجلوس كما انه لابد من التاكد من صحة البيانات المدخلة للحصول على النتائج بشكل صحيح، كما انها تعمل للتعرف على جهود الطلاب والمعلمين الطلاب وأولياء الأمور في العراق يمكنهم الآن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على موقع نتائجنا رابط نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات العراق.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق

تعمل على توفير نتائج السادس الابتدائي 2023 لجميع المحافظات العراقية، ومنها الأنبار وبابل وبغداد والبصرة وذي قار وديالى ودهوك وأربيل وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية وصلاح الدين والسليمانية وواسط، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر موقع نتائجنا عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول

يتم الإعلان عن أي معلومات جديدة حول نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول ويمكن للجميع متابعة المواقع الرسمية للوزارة والموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

كما انه لابد من التأكد من الحصول على النتائج الصحيحة، يجب اتباع الخطوات المحددة والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

الاستعلام عن نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023

يجب على الطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية https://epedu.gov.iq.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة على الصفحة الرئيسية للموقع.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

عند ظهور النتيجة، يمكن للطالب تحميلها مباشرة عبر الموقع الرسمي.

التأكد من صحة البيانات المدخلة للحصول على النتائج الصحيحة.

لقد مضى وقت طويل على انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني وجاري الانتهاء من أعمال التصحيح وسوف يتم اعتماد النتيجة بعد ساعات قليلة.

وإنتهي الطلاب من اداء عملية الإمتحانات في السبت الماضي وجاري الان الإنتهاء من رفع النتيجة علي الموقع الالكتروني التابع لوازرة التربية والتعليم بالعراق وتعمل الوزارة علي توفير النتيجة ولكن حتي الأن اكدت الوزارة أن عملية التصحيح جارية .