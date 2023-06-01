“minia.gov.eg” الآن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 اليوم السابع نتائج الصف الثالث الإعدادي بالمنيا نتيجة نت 

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 اليوم السابع، جاري الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا الترم الثاني في أي لحظة، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا على وشك أن تكشف الستار عن نتائج الشهادة الإعدادية بالمنيا الترم الثاني وإعلان نسب النجاح بالمحافظة وبكل إدارة تعليمية بشكل منفصل، وإعلان اسماء الطلاب والطالبات الاوائل في نتيجة الاعداديه فى محافظة المنيا، وسوف نعرض لكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة المنيا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 اليوم السابع

بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا أكثر من 94 الف طالب وطالبة تم توزيعهم على حوالي 413 لجنة في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا وهم:

نتيجة إدارة المنيا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مغاغة بالمنيا التعليمية

نتائج إدارة بني مزار محافظة المنيا.

إدارة مطاي التعليمية بالمنيا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي إدارة سمالوط محافظة المنيا.

نتائج 3 إعدادي إدارة أبو قرقاص التعليمية.

نتيجة إدارة ملوي التعليمية.

نتائج إدارة دير مواس محافظة المنيا.

نتيجة إدارة العدوة بالمنيا التعليمية.

نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي المنيا 2023

تعد نتائج الصف الثالث الإعدادي بالمنيا من أهم نتائج مرحلة التعليم الأساسي التي تحتل اهتمام كبير في جميع المحافظة، خاصة بعد أن اشتكي عدد من طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا الترم الثاني من صعوبة عدد من الأسئلة في امتحان مادة الدراسات ومادة الرياضيات وأنها جاءت في مستوي الطالب المتميز، لتؤكد مصادر من وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا أن نسبة نجاح العينة العشوائية في نتائج الاعداديه بالمنيا فاقت حاجز ال 90% في جميع المواد الدراسيه.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا minia.gov.eg

اتبع الخطوات التاليه للتمكن من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا من خلال بوابة المنيا التعليمية فور اعتمادها:

اولا قم بزيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا .

. ثم قم باختيار الخدمات التعليمية.

ومن بعدها انقر على أيقونة شئون الطلاب.

ثم ادخل على قسم نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023.

في مربع الاسم اكتب اسمك بالكامل.

وفي المربع المخصص لرقم الجلوس ادخل رقمك وتأكد من أنه صحيح.

انقر على زر عرض النتيجة.

كما يمكنك ترك تعليق أسفل الموضوع يتضمن اسم الطالب ورقم الجلوس وسيتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا لجميع الطلاب.