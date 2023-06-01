نتيجة الاعدادية الشرقية sharkia.gov.eg البوابة الإلكترونية الشرقية ظهرت حالا نتائج ثالثة إعدادي بالاسم اليوم السابع

نتيجة الاعدادية الشرقية sharkia.gov.eg البوابة الإلكترونية، ما يقارب 140 الف طالب وطالبة ينتظروا بفارغ الصبر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، لكي يطمئنوا على مستواهم الدراسي فى العام، ونشير إلي أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية قد صرحت أن نسب نجاح الطالبات في قائمة الطلاب الاوائل في نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية اعلي مو الطلاب الذكور، كما تشير التوقعات إلي أن إدارة شرق الزقازيق سوف تسجل أعلى نسبة فى نتائج الاعدادية بالشرقية.

نتيجة الاعدادية الشرقية sharkia.gov.eg البوابة الإلكترونية

حالة من الجدل سيطرت على طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بعد أن تم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في أكثر من عشر محافظات ولم يتم إعلان موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالشرقية الترم الثاني، لتعلق مصادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية مرتفع للغاية حيث يقارب ال 140 الف طالب ونظرا لتوخي الدقة في التصحيح استغرقت اعمال الكنترول وقت طويل نوعا ما، ولكن طمأنت محافظة الشرقية طلاب شهادة إتمام التعليم الأساسي بأنه سيتم اعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية خلال هذا الأسبوع .

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية اليوم السابع

هذا وقد أعلنت محافظة الشرقية أنها تابعت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالشرقية سير امتحانات نتائج الصف الثالث الإعدادي فى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وهم:

إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

إدارة غرب الزقازيق بالشرقية.

إدارة العاشر من رمضان التعليمية.

إدارة بلبيس التعليمية الشرقية.

إدارة كفر صقر التعليمية.

إدارة أبو حماد التعليمية .

إدارة منيا القمح التعليمية.

إدارة مشتول التعليمية محافظة الشرقية.

إدارة الصالحية التعليمية.

إدارة الابراهيمية التعليمية.

إدارة أبو كبير الشرقية

إدارة فاقوس التعليمية.

إدارة اولاد صقر التعليمية.

إدارة القرين بالشرقية.

إدارة ديرب نجم التعليمية.

إدارة صان حجر التعليمية.

منشأه ابو عمر التعليمية.

الوبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية الصف الثالث الإعدادي

ويبحث الطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور التالية: