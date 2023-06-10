HERE.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2032 البصرة الدور الاول عبر موقع نتائجنا

ينتظر جميع طلاب وطالبات جميع المحافظات العراقية بالصف السادس الابتدائي التمهيدي نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع نتائجنا كما أعلنت وزارة التعليم العراقية ، وقد انتهت عملية الامتحانات يوم السبت الماضي في جميع المدن والمحافظات العراقية ، وبدأت عمليات التصحيح ومراجعة الاختبارات يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة عشرة أيام ، وسيتم رفع جميع النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح عبر موقع نتائج و سنوضح بالخطوات طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

نتائج السادس الابتدائي 2032 البصرة

حالة من القلق والتوتر يعيشها طلاب وطالبات وأولياء أمور الصف السادس الابتدائي التمهيدي في انتظار موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي وكيفية الاستعلام عنها إلكترونيا وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولاً يجب البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

ثم الدخول عبر موقع نتائجنا

ثم يجب اختيار ” نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي”.

ثم يجب اختيار المحافظة التابع لها.

يجب ادخال الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها.

ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

ثم انتظر ثواني تظهر نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

عند عدم التمكن من الحصول على النتائج إلكترونيا يجب الذهاب الى المدرسة التابع لها والحصول على ن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي

أعلنت وزارة التربية العراقية في تغريدة على حسابها في تويتر أن إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي سيتم الأسبوع المقبل ،كما ذكرت الوزارة أن الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي سيتم من خلال مديرية التربية والتعليم في المحافظات المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أن النتائج سيتم رفعها عبر موقع نتائجنا كل محافظة على حده وذلك بعد اكتمال عملية التصحيح ،وتم توفير نتائج الدور الاول الصف السادس الابتدائي التمهيدي بجميع المحافظات التالية بغداد و الرصافة والكرخ والبصرة و محافظة ذي قار وديالى وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية والأنبار و بابل و صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة محافظة السليمانية و واسط اربيل و محافظة دهوك.