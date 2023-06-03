يلا ظهرت نتيجة الاعدادية المنيا minia.gov.eg البوابة الإلكترونية بالمنيا اعرف قبل الكل نتائج 3 إعدادي بالاسم موقع فيتو واليوم السابع

نتيجة الاعدادية المنيا minia.gov.eg البوابة الإلكترونية، انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا في جميع الإدارات التعليمية من تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا الترم الثاني، وتواصل موقع البديل مع مصادر من داخل محافظة المنيا وصرحت أن المحافظ سيقوم باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية المنيا الترم الثاني في القريب العاجل، كما أكدت أن نسب النجاح جاءت مرتفعة للغاية وسوف ترضي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، وسوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا.

نتيجة الاعدادية المنيا minia.gov.eg البوابة الإلكترونية

صرحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الثاني ستكون متاحة للطلاب خلال ساعات، مؤكده أنه بلغ عدد الطلاب 94 الف طالب وطالبة، مشيرة إلى أن محافظ المنيا قد تفقد العديد من اللجان في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وقام سيادته بالتأكد من انتظام العمل داخل اللجان واستمع إلى آراء الطلاب حول مستوي الامتحانات، كما أكدت مصادر من محافظة المنيا أن نسبة النجاح سوف تسجل 85% في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا الترم الثاني.

نتائج الشهادة الإعدادية المنيا اليوم السابع

ومن أهم الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا هما، إدارة المنيا التعليمية، وإدارة مغاغة بالمنيا، وإدارة مطاي التعليمية وإدارة أبو قرقاص التعليمية وإدارة بني مزار وإدارة سمالوط، إدارة العدوة بالمنيا، إدارة ملوي التعليمية، إدارة دير مواس محافظة المنيا، وفيما يتعلق بتوزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا جاءت كالتالي:

المجموع الكلي 280 درجة.

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعيه 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي المنيا

كما أكدت محافظة المنيا أنه خلال 48 ساعه كحد أقصى سيتم اعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا فى جميع المدارس، مؤكده أنه يجب على الطلاب التوجه واستلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 المنيا والملف الخاص بالطالب والتوجه به للمدرسة التي يرغب الطالب بها، وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يسجل تنسيق الثانويه العامه سوف يسجل 250 درجة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا 2023

يعد موقع بوابة المنيا التعليمية هو الموقع الرسمي الوحيد التابع إلي محافظة المنيا، والذي سيتم خلاله اعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنيا فور اعتمادها: