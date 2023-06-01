“صَــدرت الآن” نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي كل المحافظات بالاسم ورقم المقعد على موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي كل المحافظات، حتى الآن ما زالت عمليات البحث تزداد بشكل ملحوظ جداً من قِبل طلاب السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية المختلفة وذلك حيث يبحثون عن موعد وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي كل المحافظات الدور الأول، حيث يسعى الجميع إلى الاستعلام عن هذه النتائج الهامة والتي أكدت المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب ظهورها حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق ومراجعة لجميع أوراق امتحانات الطلاب في مختلف المحافظات وجاري الآن العمل على رفع النتائج عبر موقع الوزارة الإلكتروني وكذلك عبر موقع نتائجنا، ونوفر لكم من خلال هذا المقال الخطوات الصحيحة اللازمة للاستعلام عن النتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي كل المحافظات

يستعد جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور إلى إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي كل المحافظات الدور الأول حيث تم الانتهاء من رفع النتائج بشكل رسمي على موقع نتائجنا وعلى موقع نتيجة نت، حيث تم نشر ملفات PDF خاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 لكل المحافظات الأنبار – القادسية – صلاح الدين – بغداد – كربلاء – الكرخ 1 و 2 و 3 – النجف – واسط – ديالي – بابل – البصرة – كركوك – الرصافة 1 و 2 و 3 – نينوى – ذي قار – المثنى – ميسان، ويمكن تحميل كل هذه الملفات بكل سهولة ومعرفة نتيجة الطلاب وما إن كانوا مؤهلين أم غير مؤهلين.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

صار الآن في إمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي كل المحافظات من خلال إتباعهم الخطوات القادمة:-

زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع نتيجة نت .

. اختيار محافظة الطالب والضغط على كلمة تنزيل الموجودة أمام المحافظة.

بعد تحميل النتيجة قم بالبحث عن اسم الطالب ورقم المقعد.

ستجد نتيجة الطالب في جميع المواد وكذلك نتيجته (مؤهل / غير مؤهل).

أو يمكن تسجيل رقم الجلوس / المقعد الخاص بالطالب على موقع نتيجة نت والضغط على بحث.

نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي عموم المحافظات

كان طلاب الصف السادس الابتدائي قد أنهوا امتحانات الدور الأول بعد امتحانات دامت لمدة أسبوع ومنذ ذلك الوقت وهم يترقبون الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، والتي تم بالفعل الإعلان عنها عبر موقع نتائجنا ويمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور استخراج النتائج الخاصة بهم رسمياً دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.