جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 أخر وجبة استعلم فورا من خلال موقع وزارة العمل برابط مباشر

تستمر عمليات البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 وذلك بعد ظهور جميع الأسماء عبر موقع مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق ، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 سيتم الإعلان عنها إلكترونيا عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك بعد الانتهاء من عمليات فحص جميع الطلبات المتقدمة وقد بلغ أعداد المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية أكثر من نصف مليون مواطن عراقي ، وقد أظهرت النتائج الأولية أنه تم قبول ما يزيد عن 200 ألف مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق 2023.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وتؤكد الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على صرف رعاية اجتماعية شهرية ومساعدات مالية وطبية لجميع الأسر تحت خط الفقر والمرضى وكبار السن وكذلك الأرامل والمطلقات ومن خلال الخطوات التالية تتمكن من الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 :

يجب البحث عن موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

يجب اختيار قسم الخدمات الإلكترونية ثم اختيار هيئة الحماية الاجتماعية.

ثم الضغط على ” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023″.

ثم كتابة رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يجب ادخال رمز التحقق في المكان الخاص به.

ثم قم بالضغط على زر “استعلام” للتحقق من وجود إسمك في كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023.

ثم يمكنك تنزيل جميع كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

لتكون ضمن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط العامة التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن أهمها أن المتقدم يجب ان يكون حامل للجنسية العراقية كما يجب أن لايزيد عمر المتقدم عن 65 عام ولا يقل عن 18 عامل ، ويجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد ، يجب تقديم شهادة موثقة تثبت عدم امتلاح الأسرة أي عقارات أو أملاك خاصة ، كما جيب على الأرامل أو المطلقات تقديم شهادة وفاة الزوج أو ما يثبت الطلاق.