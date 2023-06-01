تردد القنوات الناقلة ل حفل زفاف ولي عهد الاردن اليوم

حفل زفاف ولي عهد الاردن ، تردد القنوات الفضائية التي ستقوم بنقل حفل زفاف الامير الحسين بن عبدالله ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية ، على عروسة السعودية رجوة آل سيف اليوم الخميس، حيث يترقب الملايين من المتابعين داخل وخارج الوطن العربي مشاهدة ، حفل الزفاف والذي سيتم نقله عبر عدد من المنصات داخل المملكة الأردنية ، بالإضافة إلى العديد من القنوات الفضائية المحلية والدولية، لذلك نقوم بتقديم اهم المعلومات خلال السطور التالية، التى من خلالها تستطيع الحصول على تردد القنوات الناقلة لحفل زفاف ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

مراسم حفل زفاف ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

أعلن الديوان الملكي بالمملكة الأردنية الهاشمية أنه سيتم زفاف الامير الحسين بن عبدالله ولى العهد على عروسه رجوة آل سيف ابنه المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس الموافق ، الأول من شهر يونيو 2023، من خلال الحفل الذي سيتم إقامته فى قصر زهران فى العاصمة الأردنية عمان ، وهو نفس القصر الذي شهد حفل زفاف والدة الملك عبدالله فى عام 1993 وسيتم نقل جميع مراسم الحفل عبر قناة عمان الأردنية، وفاة رؤية ، بالإضافة إلى بعض القنوات التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسيتم نقله على الهواء مباشره على مستوى العالم.

تردد القنوات الناقلة حفل زفاف ولي عهد الأردن.