الكل ناجح.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس 2023 عبر موقع المديرية التعليمية gizaedu.net الآن

خلال الساعات الماضية تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس 2023 من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وقد جائت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني 2023 بعد اعتمادها رسميا بنسبة نجاح 85,17%، والآن مع رابط الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي الجيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس 2023

ويمكن الآن لكل أولياء الأمور وكذلك الطلاب المقيدين في كافة المدارس الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس 2023 من خلال زيارة الموقع الالكتروني المخصص لذلك، وقد بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 ألف طالب وطالبة، وقد جاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

رابط نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم 2023

والآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، علما بأن النتيجة ستكون متوفرة في كافة المدارس بداية من صباح يوم السبت القادم، فقط اتبع ما يلي لتحصل على النتيجة فورا:

قم بزيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

حدد نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

اضغط على كلمة بحث.

الآن سيظهر لك بيان بدرجاتك في كل المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع أيضا.

كما سيظهر لك مجموعك الكلي.

تنسيق الثانوية العامة 2023

كما سيبحث الطلاب الناجحون في الشهادة الاعدادية عن تنسيق الثانوية العامة 2023 في كل المحافظات:

– تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة بالعام الماضى وصل إلى 240 درجة، وبالمرحلة الثانية وصل إلى 235.

– تنسيق الثانوية العامة بالجيزة فى العام الماضي وصل إلى 218 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة بالشرقية بالعام الماضي وصل إلى 238 درجة.

– وصل تنسيق الثانوية العامة بالمنيا بالعام الماضي إلى 230 درجة.

– وصل تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية فى العام الماضي إلى 240 درجة بالمرحلة الأولى ثم انخفض ليصل إلى 235 درجة بالمرحلة الثانية.

– وصل تنسيق الثانوية العامة بأسيوط فى العام الماضي إلى 240 درجة.

– وصل تنسيق الثانوية العامة بالمنوفية فى العام الماضي إلى 230 درجة.