PDF رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 بالاسم عبر موقع results.mlazemna.com في عموم المحافظات

خلال الأيام القادمة سيتم توفير رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 بالاسم عبر موقع results.mlazemna.com أمام الطلاب في كافة المحافظات ليتمكنوا من الاستعلام عنها الكترونيا، حيث من المقرر أن تعلن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 خلال الأسبوع القادم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي عبر موقع نتائجنا، فتابعونا.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2023

وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 قد تم تفعيله حاليا عبر شبكة الانترنت استعدادا لرفع النتائج عليه خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعداد كشوف بأسماء الطلاب الناجحين الراسبين ليتم اعتمادها من قبل السيد الوزيرن وبعدها سيتم الاعلان عن نسبة النجاح في تلك المرحلة التي تعد واحدة من أهم المراحل التعليمية، واليكم خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق بالاسم والرقم الامتحاني:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

اختر نتائج السادس التمهيدي العراق.

اختر المحافظة التابع لها الطالب ثم اضغط على تنزيل.

يمكنك الآن البحث عن اسمك

من خلال كتابة بيانات الطالب (الرقم الامتحاني أو رقم الجلوس).

الضغط على بحث.

ستظهر لك درجاتك فورا.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

ومن المقرر أن تعلن نتائج السادس الابتدائي بالاسم والرقم الامتحاني 2023 خلال الأسبوع القادم بشكل تدريجي في كافة المحافظات “نينوي، الكرخ، ذي قار، الرصافة، القادسية، الانبار، النجف، اربيل، صلاح الدين،..”، وسط توقعات بأن تكون نسبة النجاح عالية جدا بعدما جائت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، يمكنك ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

تستعد كافة الادارات التعليمية للإعلان عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 في كل المحافظات قريبا، حيث أن تلك الفترة مازالت تشهد اعمال التصحيح ورصد الدرجات.