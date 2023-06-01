يلا اعرف مجموعك.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس “3 اعدادي القاهرة” على بوابة التعليم الاساسي
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس
بنسبة نجاح مرضية إلى حدا كبير تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس صباح اليوم من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بعدما أعلنت كافة الادارات التعليمية عن انتهائها من أعمال التصحيح واعداد كشوف النتيجة التي سيتم ارسالها إلى المدارس صباح السبت المقبل لتكون متاحة أمام الجميع، والآن من خلال السطور القادمة ستقوم أسرة “البديل” بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي، فتابعونا.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس
وخلال ساعات قليلة سيتم اتاحة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية، حيث بعد أن تم اعتماد نتيجة اعدادية القاهرة واخطار الوزارة بها، يجرى الآن رفعها عبر الموقع المخصص لذلك الكترونيا، كما وفرت المحافظة أرقام خط ساخن للحصول على نتيجة 3 إعدادي القاهرة بسهولة، والآن نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية التي ستكون مختلفة عن السنوات السابقة، حيث كان في السابق يضع الطالب رقم جلوسه في المكان المخصص لذلك لتظهر له النتيجة فورا، ولكن هذا العام يمكنك الحصول على نتيجة اعدادي القاهرة من خلال خدمة المحادثة الآلية.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023
والآن في أقل من دقائق يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 بسهولة من خلال اتباع ما يلي:
- قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الاساسي.
- الضغط على أيقونة المحادثة الآلية أسفل يمين الشاشة.
- ستجد خطوتين الأولى إتمام عملية الدفع عن طريق فوري أو بطاقة الائتمان كما هو موضح بالصورة.
- اختار أحد الطريقتين للدفع واختار المرحلة الدارسية وأرسل سجل رقم الجلوس ورقم التليفون.
- وبعد الانتهاء من دفع رسوم الاستعلام عليك الرجوع للمحادثة مرة أخرى وكتابة كود فوري لتظهر النتيجة.