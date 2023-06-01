تستعد مديريات التربية العراقية، خلال الساعات القادمة لإعلان Result رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الأول عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية وذلك عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي والتي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقرات اللجان في عموم المحافظات العراقية والتي إنتهت الأسبوع الماضي، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن Result رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الأول.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الأول

نتائج السادس الابتدائي في العراق الدور الأول من العام الدراسي الحالي من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المواطنين في المحافظات العراقية وذلك بعد أيام قليلة من الإنتهاء من امتحانات نهاية العام والبحث عن رابط حميل نتيجة السادس ابتدائي 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وموقع ناجح بصيغة pdf والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة بشكل رسمي.

رابط استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية، إنه سيتم إعلان نتائج السادس ابتدائي 2023 عبر موقع النتائج الوزارية وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 دور أول عبر موقع وزارة التربية العراقية وإليكم خطوات تحميل نتائج الدور الاول 2023 سادس ابتدائي عموم المحافظات العراقية من خلال إتباع الخطوات التالية.

المحافظة تحميل بغداد الكرخ الاولى قريبًا بغداد الكرخ الثانية قريبــاً بغداد كرخ الثالثة قريبــاً بغداد الرصافة الاولى قريبــاً

بغداد الرصافة الثانية قريبــاً بغداد الرصافه الثالثة قريبــاً النجف الاشرف قريبــاً كربلاء قريبــاً بابل قريبــاً

البصرة قريبــاً

الأنبار قريبــاً ديالى قريبا ميسان قريبًا المثنى قريبًا كركوك قريبًا ذي قار قريبًأ واسط قريبًا القادسية قريبًا الموصل قريبًا نينوى قريبًا اربيل قريبًا دهوك قريبًا صلاح الدين قريبًا الديوانية قريبًا خارج العراق – اضغط هنا

نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق موقع نتائجنا

وكشفت مصادر في وزارة التربية العراقية، أن نسبة التصحيح بلغت 70 % في كنترولات الصف السادس الإبتدائي العراق، تمهيدًا لإعلان نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول خلال الساعات القادمة وعبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الإبتدائي العراق تمهيدي الدور الأول 2023

إقترب موعد إعلان نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 بعد وصول نسبة التصحيح في الكنترولات لـ 70 % في إنتظار إكتمال عمليات التصحيح والتدقيق لإجابات أبنائنا الطلاب في المرحلة الإبتدائية بالصف السادس الإبتدائي بعموم المحافظات العراقية.